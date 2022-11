Le batterie allo stato solido salveranno le alte prestazioni: parola di Honda

L'attuale tecnologia elettrica sembra perfetta per citycar, utilitarie, berline e SUV, quando si sconfina invece nel mondo delle alte prestazioni e del Motorsport il peso eccessivo delle batterie fa spegnere tutto l'entusiasmo. Secondo Honda però le batterie a stato solido salveranno le alte prestazioni elettriche...

In casa Honda la sigla Type R è da tempo sinonimo di altissime prestazioni. L'ultima evoluzione in questo senso si chiama Honda Civic Type R 2023 (ufficiale la nuova Honda Civic Type R 2023), un modello con motore rigorosamente a benzina le cui consegne inizieranno all'inizio del prossimo anno. Ma quando riuscirà una casa produttrice come Honda a trasferire le emozioni Type R su un modello elettrico?

Il CEO della compagnia, Toshihiro Mibe, ha detto chiaramente che a oggi non esiste la giusta formula per trasporre le prestazioni R su un veicolo elettrico. Le attuali batterie non permettono di creare vetture abbastanza leggere e divertenti da guidare, la stessa idea che per lungo tempo è stata di Ferrari (Ferrari odia appesantire le auto con i sistemi ibridi) e Ducati, esiste però uno spiraglio.

Honda ripone tutta la sua fiducia nelle batterie a stato solido: "Le batterie a stato solido ci permetteranno di risparmiare molto peso. A oggi però non sappiamo quando saremo in grado di realizzare un veicolo R con questa tecnologia". Ma cosa rende queste batterie perfette per l'utilizzo sportivo? "Innanzitutto non si surriscaldano facilmente" ha detto Mibe, "dunque il sistema di raffreddamento su questi sistemi può essere ridotto e alleggerito. Rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio, lo stato solido ci permetterà di ridurre il peso dei veicoli, proprio ciò che ci serve per i nostri prodotti Type R e i veicoli a due ruote. Batterie allo stato solido saranno l'anima delle auto e delle moto ad alte prestazioni del futuro".

Le parole del CEO di Honda sono in linea con gli investimenti della compagnia, che nella primavera del 2024 aprirà una linea produttiva sperimentale dedicata proprio alle batterie allo stato solito, per la quale sono stati impegnati circa 300 milioni di euro al cambio.