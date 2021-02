Le batterie della Renault Zoe e della Volkswagen e-Up! soffrono il freddo? Il test

Come ormai saprete, le nuove auto elettriche soffrono il grande freddo. A basse temperature, le batterie perdono buona parte della loro capacità, bisogna dunque fare attenzione all’autonomia residua per non rimanere a secco di energia. Le Tesla sono state testate decine di volte, cosa succede invece a Renault Zoe e Volkswagen e-Up?

La società di Elon Musk è finita di recente sotto i riflettori per via delle nuove batterie LFP della Model 3 Standard Range Plus di Shanghai. Queste particolari batterie al litio ferro fosfato soffrono enormemente il freddo, cosa succede invece alla concorrenza? Come anticipato sopra, l’Automobile Club Tedesco ha provato a lasciare al freddo una Renault Zoe (il modello elettrico più venduto d’Europa) e una Volkswagen e-Up!.

La situazione che hanno immaginato è questa: ci si trova in coda su un’autostrada, non si ha modo di uscire, le temperature sono sotto lo zero e nell’abitacolo c’è bisogno di tenere il riscaldamento acceso - elemento che consuma ulteriore batteria. All’esterno siamo fra i -9 gradi e i -14 gradi, le luci sono impostate sulla modalità di parcheggio e questi sono i risultati: secondo l’ADAC, dopo 12 ore in questo inferno, la Renault Zoe con batteria da 50 kWh ha consumato il 70% della sua carica, senza neppure percorrere un chilometro; la batteria da 32,3 kWh della e-Up! risultava esaurita per l’80%.



Con la Zoe dunque si può restare fermi al gelo per circa 17 ore, con un consumo medio di 3 kWh, mentre con la e-UP! circa 15 ore con un consumo medio di 2 kWh. Si tratta ovviamente di casi limite, il calo della carica però avviene anche a macchina spenta. Una notte di parcheggio al gelo non concorrerà a scaricare tutta la batteria, al mattino però potremmo ritrovarci in ogni caso con una pessima sorpresa, motivo per cui è consigliabile quando possibile di tenere la batteria collegata alla rete durante le notti particolarmente fredde. Nell’articolo di seguito linkato trovate altri consigli su come massimizzare la carica della vostra auto elettrica.