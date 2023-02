Le batterie non sono il futuro per il CEO F1: 'La Formula 1 non sarà mai elettrica'

Le case costruttrici di automobili stanno cercando di capire quale sia la via più giusta da seguire per la mobilità del futuro, perché dopo una prima e poderosa virata verso l’elettrico, adesso più di un costruttore si dice dubbioso sul futuro soltanto elettrico, invece guardando al mondo delle corse, per il CEO della Formula 1 non ci sono dubbi.

E infatti, ai microfoni del Sole 24 Ore, Stefano Domenicali ha dichiarato che “La Formula 1 non diventerà mai elettrica”, e per il futuro non punterà alle batterie bensì al carburante sintetico, che al momento è già in sviluppo per debuttare nella massima formula nel 2026.

Inoltre, Domenicali ha aggiunto che l'inerzia economica e industriale favorirà i combustibili a emissioni zero rispetto al boom delle batterie, che è ampiamente messo in discussione a causa di ciò che richiederebbe all'industria mineraria globale.

Inoltre, bisogna anche notare che al momento nemmeno esiste una batteria capace di soddisfare i requisiti di una Formula 1, non solo in termini di prestazioni pure ma anche per il format stesso, che se passasse all’elettrico dovrebbe rivedere completamente la sua struttura, anche in termini di sicurezza in pista. A tal riguardo, vi ricordiamo che la commissione di Formula 1 ha proposto nuove regole.