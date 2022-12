Le batterie agli ioni di litio sono al loro massimo: BMW punta tutto sullo stato solido

Sul fronte tecnologico le auto elettriche hanno fatto passi da gigante negli ultimi 15 anni, superando lo stato di prototipi e diventando vetture di massa. Tuttavia "il bello deve ancora arrivare", con diverse tecnologie che rappresentano il "next big thing" del mondo automotive - pensiamo ad esempio alle batterie allo stato solido.

L'industria delle quattro ruote sta aspettando con impazienza la tecnologia a stato solido poiché cambierà radicalmente l'esperienza a bordo delle auto elettriche. Permetterà alle batterie di essere più dense, meno pericolose (non ci sarà chimica "liquida"), più veloci in fase di ricarica, senza il pericolo che perdano capacità con il passare del tempo. È insomma la tecnologia che serve al settore, anche perché sembra che le celle agli ioni di litio siano arrivate al loro massimo - e a dirlo non siamo noi ma BMW.

Secondo il produttore tedesco la prossima generazione di veicoli elettrici prometterà fino a 1.000 km di autonomia, una carica più rapida del 30% rispetto a oggi e un processo produttivo più economico che taglierà drasticamente le emissioni di CO2. Il tutto con batterie agli ioni di litio, uno standard che la farà da padrone ancora per moltissimi anni. Tuttavia ulteriori innovazioni tecnologiche saranno estremamente limitatate, difficilmente si andrà oltre questi limiti.

"Sul fronte della densità energetica sono certo che stiamo utilizzando la migliore chimica che le celle agli ioni di litio possano offrire" su un mercato di massa, ha detto Simon Erhard, responsabile dello sviluppo delle batterie Gen6 di BMW. "Penso che queste batterie siano arrivate al loro massimo possibile". Come detto precedentemente però il prossimo grande passo sarà lo stato solido e BMW lo sa bene, non a caso sta cercando di creare una piccola Silicon Valley a Monaco presso cui raccogliere le migliori menti d'Europa per lo sviluppo delle batterie del futuro. BMW ha anche investito, assieme a Ford, nell'azienda Solid Power in Colorado, che mira a diventare la prima compagnia a lanciare batterie a stato solido sul mercato di massa. Sarà solo questione di tempo.

Nel frattempo ricordiamo che anche Tesla ha provato a spingere al loro massimo le batterie agli ioni di litio con le celle 4680, considerate però impossibili da riparare per come sono costruite (la riparabilità delle celle 4680 di Tesla è pari a zero).