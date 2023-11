Batterie a celle cilindriche, BMW sfida Tesla: 'Devono colmare il divario da noi'

E' un vero e proprio guanto di sfida quello di BMW a Tesla. Nel corso di un'intervista con Automotive News Europe, il capo produzione di BMW Group, Milan Nedeljkovic, si è soffermato sulla batterie per le auto elettriche a celle cilindriche, sottolineando il vantaggio dei bavaresi rispetto alla concorrenza.

"Tesla deve colmare il divario da noi – afferma il manager dell'elica - non vediamo alcun divario nostro nei confronti di Tesla”, parole che sono giunte a precisa domanda su come l'azienda volesse colmare il divario da Tesla.

Del resto la casa bavarese è una di quelle più in salute per quanto riguarda gli EV e negli ultimi mesi BMW ha venduto tonnellate di auto elettriche in tutto il mondo. Nel terzo trimestre le elettriche piazzate in tutto il mondo sono state meno di 100mila (contro i 435mila di Tesla), ma nel contempo si è registrata una crescita dell'80 per cento su base annua, a differenza invece dell'azienda di Elon Musk che si è fermata “solo” ad un più 27 per cento.

E il futuro sembra ancora più roseo proprio grazie alle nuove batterie di tipo cilindrico i cui primi campioni sono iniziati ad uscire dalla linea di produzione del complesso che si trova a pochi chilometri da Monaco di Baviera, in Germania.

Rispetto alla celle prismatiche agli ioni di litio, le cilindriche di sesta generazione di BMW hanno un costo di produzione che è praticamente della metà, mentre l'autonomia è superiore del 30 per cento, offrendo circa 800 chilometri con una singola ricarica. Sarà inoltre possibile anche la ricarica rapida DC a 270 kW.

A livello di dimensioni le celle hanno un diametro di 46 millimetri mentre l'altezza è duplice, 95 o 120 millimetri, quindi un po' più grandi delle famose celle 4680 di Tesla che sono larghe 46 millimetri e alte 80.

"Il design della batteria - ha proseguito Nedeljkovic - si adatta ai nostri prodotti e alla nostra idea di come le prestazioni di guida debbano essere soddisfatte dalle nostre auto". Il manager di BMW intende comunque affinare ulteriormente la produzione: "Se vuoi cucinare qualcosa di veramente buono hai bisogno di una buona ricetta, e la ricetta determina il gusto. Sviluppiamo la ricetta, ovvero la chimica e la fisica di una cellula. Modifichiamo il contenuto e testiamo come ogni singolo ingrediente cellulare influenzi le prestazioni”.

La produzione in serie delle batterie cilindriche scatterà solamente dal 2025 giusto in tempo per l'arrivo delle prime auto della piattaforma Neue Klasse il cui primo concept di BMW è stato presentato lo scorso 2 settembre.