Batterie auto elettriche, la ricarica rapida arma a doppio taglio: 'Fa molti danni'

Fra le principali discriminanti per l'acquisto delle auto elettriche vi è senza dubbio il tempo di ricarica di una batteria. Gli automobilisti italiani non sembrano essere ancora pronti ad attendere troppi minuti prima di poter tornare in marcia, e ciò rappresenta senza dubbio un deterrente.

L'Italia continua ad essere la maglia nera dell'Ue per quanto riguarda le auto elettriche, ed è probabile che molti dei nostri connazionali siano spaventati proprio da queste “tempistiche di marcia”.

E la ricerca effettuata dalla start-up austriaco Aviloo non sembra aiutare in tal senso, visto che, soffermandosi sulle ricariche veloci, sono emersi dai dati un po' preoccupanti. La batteria può infatti invecchiare fino ad un 17% in più se ricaricata con le supercharged, rispetto a quelle ricaricate in maniera “normale”.

In poche parole nel giro di breve tempo si perde un quinto della sua capacità di accumulo. "Esistono tre meccanismi principali di invecchiamento", afferma Nikolaus Mayerhofer, CTO di Aviloo. “E questi sono la temperatura ambientale, lo stato di carica durante il parcheggio e la capacità di ricarica. A una temperatura esterna di 40 gradi, ad esempio, la cella invecchia molto rapidamente".

In merito all'utilizzo frequente delle ricariche rapide, invece, i ricercatori hanno scoperto che la media del deterioramento delle batterie nelle auto con chilometraggio di circa 200mila km, era del 93% per le vetture che non utilizzavano quasi mai la supercharged, fino ad un picco minimo del 71% per le auto invece ricaricate spesso in maniera rapida.

Ovviamente non si può parlare di certezza assoluta, visto che ad oggi vi sono poche auto elettriche con alti chilometraggi, ma in ogni caso rappresentano una possibile tendenza negativa. Tra l'altro è noto e risaputo che “sforzare” la batteria in maniera rapida, di qualsiasi dispositivo, è deleterio. “Più rapida è la ricarica, più velocemente l'auto elettrica perde autonomia”, di conseguenza, afferma Mayerhofer: “Si dovrebbe caricare velocemente solo se è veramente necessario".

Mayerhofer ha infine spiegato come spesso e volentieri le autonomie dichiarate dalle case automobilistiche siano superiori rispetto al consumo concreto nella vita reale: "Hanno torto da 20 a 30 punti percentuali, anche Tesla”, conclude il numero uno di Aviloo. Ma quanto durano le batterie delle auto elettriche? Molto più di quanto si creda...