Batterie auto elettriche, c'è un problema: 'Litio non basterà a soddisfare la domanda'

Cercare un'alternativa al litio per la produzione delle batterie delle auto elettriche sarà la prima missione delle case automobilistiche anche perchè in vista di un futuro full electric, non ci sarà materia prima abbastanza da soddisfare l'intera domanda.

A spiegarlo è Keith Phillips, CEO di Piedmont Lithium, azienda che si occupa appunto di estrarre e vendere il prezioso minerale. Il problema non è tanto ora, quanto nei prossimi anni, con l'avvicinarsi al 2035 e a un futuro in cui le auto che circoleranno saranno per la maggior parte elettriche.

"Ci sarà una vera e propria crisi per ottenere il materiale”, ha detto a Yahoo Finance. Il litio risulta essere ad oggi il componente chiave per realizzare le batterie usate dai veicoli elettrici, e ogni propulsore richiede in media l'estrazione di circa 8/10 chilogrammi di metallo.

Phillips ha aggiunto: "Non ne abbiamo abbastanza nel mondo per trasformare così tanta produzione entro il 2035", specificando che fra il 2020 e il 2030 la domanda di litio dovrebbe aumentare del 500%, proprio in un'ottica di futuro full electric.

"Il mondo è cambiato", ha detto ancora Phillips. “Ora siamo in un'era in cui tutti vorranno un'auto elettrica. Le case automobilistiche non sono in grado di produrle abbastanza velocemente e le aziende sono alla ricerca del litio di cui hanno bisogno per le batterie che vanno nelle elettriche”.

La Cina attualmente domina il mercato delle batterie con il 70% di produzione globale, e tale primato lo si deve al fatto che Pechino è il più grande produttore al mondo di grafite, minerale chiave che viene utilizzato nelle batterie agli ioni di litio, oltre che ad una grande capacità di raffinazione.

Quando la materia prima viene estratta, questa viene inviata a dei trasformatori che purificano il materiale, dopo di che lo stesso viene mandato ai produttori di batterie, che vengono poi fornite alle case automobilistiche.

Quello del litio sarà quindi uno dei tanti problemi che il settore automotive dovrà affrontare nell'immediato futuro tenendo conto che, per Ford, già dal 2028 i motori a benzina e diesel spariranno dalle produzioni. Molte aziende stanno quindi valutando delle alternative, a cominciare da BMW, che punta invece sulle batterie a stato solido.