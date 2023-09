Una batteria Tesla Powerwall 3 installata a un cliente prima della presentazione

Come ben saprete Tesla non produce soltanto automobili ma anche pannelli solari e batterie di accumulo. Queste ultime sono le famose Tesla Powerwall, arrivate ormai alla loro terza generazione. La società di Elon Musk non le ha ancora presentate ufficialmente, nonostante questo le sta già installando ai clienti...

Lo scorso mese di maggio abbiamo anticipato le possibili caratteristiche dei Tesla Powerwall 3, le batterie di accumulo per le abitazioni arrivate alla terza iterazione. Delle batterie sapevamo che sarebbero state più semplici da installare, più accattivanti sul fronte del design e con delle migliori performance, sul fronte della potenza infatti i Powerwall 3 dovrebbero raggiungere gli 11,5 kW, un bel salto rispetto alla seconda generazione. Ebbene oggi sappiamo qualche dettaglio in più sulla batteria, visto che un utente americano se n’è ritrovato una in casa...

Siamo nel sud della California e un utente del forum TMC ha confermato l’installazione di un Tesla Powerwall 3 a casa sua, nell’articolo potete vedere le foto. Sul fronte delle dimensioni, la batteria sembra essere più compatta rispetto al passato, anche se leggermente più spessa. Esteticamente a molti potrebbe non piacere, i lati sembrano ora esposti e più “grezzi”, con parti di metallo a vista. Tesla non ha ancora dichiarato ufficialmente la capacità del Powerwall 3, sembra però che per la California Energy Commission sia di 13,5 kWh, quantità identica al Powerwall 2; confermata la potenza di 11,5 kW max.