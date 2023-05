La nuova batteria Tesla Powerwall 3 arriverà a 11,5 kW di potenza

Come molti di voi già sapranno, Tesla non produce soltanto automobili. L'azienda di Elon Musk è specializzata anche in pannelli solari e batterie d'accumulo, prodotti che con la mobilità elettrica vanno assolutamente a braccetto. Ebbene con il nuovo Tesla Powerwall 3 ci sarà un grande balzo in avanti.

Ricaricare la propria auto elettrica con una batteria Tesla Powerwall 3 sarà più veloce rispetto al passato: è stato infatti confermato che la batteria di terza generazione dell'azienda californiana sarà in grado di raggiungere gli 11,5 kW di potenza.

Sappiamo che Tesla avrebbe lanciato il nuovo Powerwall 3 dallo scorso mese, le prime indiscrezioni però non regalavano dettagli approfonditi, si parlava solo di "un'installazione più semplice, di un'estetica migliorata e di prestazioni superiori"; ora invece sul web è comparsa una tabella ricca di informazioni tecniche, grazie alla quale sappiamo che batteria e inverter possono lavorare a 3,8 kW, 7,6 kW e 11,5 kW. Il passo in avanti è chiaro, siamo a un +20% rispetto al Tesla Powerwall+ attuale che consente di arrivare "solo" a 9,6 kW.

Ricordiamo che è possibile associare una batteria di accumulo Tesla Powerwall al proprio impianto fotovoltaico anche senza possedere una vettura di Elon Musk, o una qualsiasi auto elettrica. È anche possibile scegliere solo la batteria senza acquistare pannelli solari Tesla, del resto il nuovo Solar Roof non è ancora disponibile in Italia ma lo sarà prossimamente.