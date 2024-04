Una nuova batteria a stato solido ha oltre 2.000 km di autonomia

Dalla realizzazione della prima autovettura con motore a scoppio sono passati oltre 100 anni, un periodo di tempo che ha permesso alle auto termiche di maturare a dovere. Lo stesso non vale per le auto elettriche, il cui progresso è praticamente appena iniziato. Nel futuro ci sono batterie allo stato solido da oltre 2.000 km di range.

Solitamente quando si parla di auto elettriche si critica la scarsa autonomia e la pessima disponibilità di colonnine di ricarica. Se sulla prima questione ci sono stati parecchi progressi, e l’ansia di ricarica è già oggi qualcosa di sorpassato, si può certamente discutere sul secondo punto, più complesso da affrontare. È possibile che sul piatto della bilancia vengano messi anche i lunghi tempi di ricarica, bisogna però pensare “quadridimensionalmente” e credere che in futuro la tecnologia ci permetterà di percorrere oltre 2.000 km con una sola carica e di avere ricariche ultra veloci, quasi alla pari di un pieno di benzina (riusciremo mai a caricare una BEV in 5 minuti?).

La nuova frontiera del settore è certamente rappresentata dalle nuove batterie a stato solido, una chimera su cui si sta investendo parecchio denaro. I lavori procedono senza sosta e un produttore cinese, Tailan New Energy, ha appena annunciato di aver realizzato delle celle a stato solido super dense, da 720 Wh/kg. Si tratta di una cifra eccezionale, basti pensare che le attuali celle NIO (che permettono alle auto del brand cinese di percorrere fino a 1.000 km con una singola carica) trattengono 360 Wh/kg di energia e sono già considerate all’avanguardia. In genere, le batterie più diffuse hanno una densità di circa 200-265 Wh/kg, capite insomma che il salto è enorme. Le celle a stato solido di Tailan arrivano a 120 Ah l’una, possiamo dunque immaginare che a parità di ingombro sia possibile raddoppiare le prestazioni delle tradizionali batterie agli ioni di litio, sforando così la soglia dei 2.000 km con una singola carica.

In realtà, questo forse non è il punto di vista migliore per affrontare la questione. Sono davvero pochissime le persone che hanno bisogno di auto elettriche con 2.000 km di autonomia, al contrario bisogna pensare a batterie sempre più leggere e compatte in grado di fornire 400-500-600 km ingombrando e pesando meno della metà delle attuali. Questo migliorerebbe il peso generale delle auto e ottimizzerebbe l’efficienza, si potrebbe insomma puntare ai fatidici 10 kWh/100 km sognati da Lucid Motors. Se oggi una batteria da 50 kWh pesa all’incirca 250 kg, con le celle di Tailan potrebbe pesare meno di 80-90 kg. Al momento l’azienda cinese non ha detto nulla in merito a un possibile rilascio della tecnologia su un’auto di serie, attendiamo però fiduciosi che ciò accada in tempi relativamente rapidi.

