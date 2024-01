La batteria nucleare garantisce 50 anni di energia: è la soluzione per le auto elettriche

Nella cronaca recente, ho sentito molti fisici scartare la soluzione delle batterie atomiche (non chiedetemi perché, non sono un fisico nucleare). Tuttavia, vi mostriamo cosa sono e come potrebbero sopperire a tutte quelle "mancanze" delle batterie tradizionali, a partire da questa piccola startup cinese.

Per la precisione stiamo parlando di una batteria nucleare innovativa, che offrirebbe una soluzione potenzialmente rivoluzionaria per le auto elettriche. Questa tecnologia promette 50 anni di energia senza necessità di ricarica o manutenzione, affrontando uno dei principali ostacoli delle attuali vetture elettriche: i lunghi tempi di ricarica delle batterie (oltre a questa esiste anche la batteria a stato solido, i quali progressi migliorano di mese in mese).

Il nucleo dell'innovazione risiede nella compressione di 63 isotopi nucleari in un modulo dalle dimensioni di una moneta, un progresso tecnologico straordinario si direbbe. La startup ha già avviato i test pilota e ambisce a produrre in serie questa batteria compatta per dispositivi mobili e droni. Nonostante il futuro impiego in auto elettriche sia ancora incerto, la tecnologia mostra un enorme potenziale.

La batteria nucleare cinese (ormai l'abbiamo battezzata così) presenta una potenza di 100 microwatt a una tensione di 3 V, tutto racchiuso in un contenitore minuscolo di 15x15x5 millimetri cubi. La sua resistenza a temperature estreme, da -60 °C a 120 °C, la rende adatta a vari contesti. L'azienda mira a perfezionare la tecnologia per raggiungere un watt di potenza entro il 2025, superando le tensioni tipiche delle batterie dei telefoni cellulari.

Nonostante le promesse di durata eccezionale, la preoccupazione principale riguarda la sicurezza, considerando la presenza di materiali radioattivi. Tuttavia, la startup assicura che il design multistrato prevenga rischi come incendi o esplosioni e sottolinea che, dopo il periodo di disintegrazione, gli isotopi diventano materiali stabili e a bassissima radioattività, eliminando le potenziali minacce ambientali.

In attesa di ulteriori sviluppi e perfezionamenti, resta da vedere se le batterie nucleari saranno o meno il futuro nell'alimentazione dei dispositivi e se questa tecnologia si diffonderà nell'industria automobilistica, risolvendo una volta per tutte la problematica dei tempi di ricarica per le auto elettriche.

Vi abbiamo anche lanciato una piccola provocazione, cercando insieme a voi di capire che fine faranno le batterie delle auto elettriche che stiamo utilizzando e che verranno prodotte nei prossimi decenni.