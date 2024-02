Batteria o idrogeno? Questa Honda CR-V è la prima Plug-in Hybrid ad avere entrambi

Anche se le auto a idrogeno non stanno riscuotendo un grande successo a livello globale, con Shell che ha appena chiuso i distributori in California, c’è qualcuno che ancora ci crede e presenta progetti innovativi, come la nuova Honda CR-V e:FCEV.

La vettura giapponese non è ciò che credete, ovvero un’auto Fuel Cell come la Toyota Mirai: è la prima Plug-in Hybrid a idrogeno del mercato di massa. Come funziona? Difficile da indovinare, visto che si potrebbe pensare a una vettura con motore termico dotata di bombole H2 per una piccola autonomia elettrica. Decisamente no: a muovere la vettura abbiamo un motore 100% elettrico che prende la sua energia da una batteria agli ioni di litio, sufficiente a percorrere i percorsi quotidiani, mentre riempiendo le bombole di idrogeno si possono affrontare viaggi più lunghi.

In Honda avranno pensato che la guerra fra batterie e Fuel Cell fosse antiquata: perché non unire i due mondi nella Plug-in Hybrid più audace vista sinora? Ecco dunque che la batteria da 17,7 kWh promette fino a 46 km di autonomia, mentre con le bombole di idrogeno piene si arriva a un totale di 430 km. L’idea alla base del progetto è: la batteria si può ricaricare a casa per coprire i percorsi quotidiani, mentre per i lunghi viaggi ci si può rifornire di idrogeno lungo il percorso in pochi minuti, senza diventare matti con le colonnine e i lunghi tempi di ricarica. Di fatto, è l’unica Plug-in Hybrid non inquinante al mondo, anche se visto l’andazzo dell’alimentazione H2 non sappiamo quante riuscirà a venderne il produttore giapponese.

Il motore elettrico di questa CR-V e:FCEV eroga 174 CV di potenza di picco (124 CV nominali) e 310 Nm di coppia, inoltre grazie alla tecnologia V2L (la stessa tecnologia V2L della nuova Renault 5) è possibile collegare all’auto ogni sorta di dispositivo elettrico con un output massimo di 1.500 W. Pensate che sia questa la tecnologia Plug-in Hybrid del futuro?