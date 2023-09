Una nuova batteria che si carica in 10 minuti: i ricercatori dell'ORNL sono in ritardo?

Quando si parla di auto elettriche, e dei dubbi legati al futuro di questi veicoli, si tende a dimenticare che la tecnologia non rimarrà la stessa, avremo colonnine di ricarica più veloci e soprattutto batterie più dense capaci di ricaricarsi in pochissimi minuti - come confermano anche i ricercatori dell’Oak Ridge National Laboratory.

Molti di voi saranno probabilmente stanchi degli annunci provenienti dai laboratori e dalle università, che effettivamente si susseguono senza sosta portando poi cambiamenti minimi al mercato. Avere però decine di centri specializzati intenti a studiare lo sviluppo delle batterie è confortante e presto o tardi molte di queste tecnologie verranno effettivamente trasformate in prodotti di massa. In particolare i ricercatori dell’ORNL avrebbero sviluppato una nuova batteria agli ioni di litio capace di ricaricare dallo 0% all’80% in soli 10 minuti. Queste batterie sarebbero anche in grado di sopportare senza problemi la ricarica rapida fino a 1.500 cicli.

Certo le batterie capaci di sopportare fino a 1.500 cicli di ricarica non sono una novità, le Tesla dal 2019 montano batterie capaci di durare per 1.500 cicli, ovvero di viaggiare dai 480.000 agli 800.000 km. I ricercatori dell’ORNL però avrebbero scoperto un nuovo elettrolita (l’elemento che permette la ricarica trasportando gli ioni dagli elettrodi positivi e negativi) capace di sopportare ricariche ad alta velocità per un periodo di tempo prolungato grazie a una nuova chimica. Certo ora resta da capire se davvero questa tecnologia possa arrivare sul mercato di massa, quanto costa e cosa serve per implementarla - e i ricercatori dell’ORNL potrebbero essere in ritardo.

Sulle batterie del futuro si gioca gran parte della guerra elettrica e tutti i produttori stanno investendo in nuove soluzioni, Toyota ad esempio ha già annunciato una batteria da 800 km di autonomia capace di ricaricarsi dal 10% all’80% in 10 minuti, siamo dunque certi che negli anni a venire su questo fronte ne vedremo delle belle...