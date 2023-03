La batteria da 12V della IONIQ 5 è sempre scarica? Hyundai ha una soluzione

La IONIQ 5 ha rappresentato per Hyundai un vero e proprio punto di svolta, un veicolo di nuova generazione imbottito di tecnologia e del tutto innovativo. Certo come ogni nuovo prodotto anche la IONIQ 5 ha sofferto qualche problema di gioventù, ora però Hyundai ha individuato la causa di un'eccessiva perdita di energia.

Nei mesi passati parecchi utenti Hyundai hanno segnalato un significativo Battery Drain a bordo delle loro IONIQ 5: la batteria a 12V delle loro auto si scaricava spesso e senza motivo. Le prime segnalazioni sono arrivate a giugno 2022 e poi è stato un continuo moltiplicarsi, ora però Hyundai ha individuato la causa.

Sembra che a consumare in maniera anomala la batteria fosse un'applicazione di terze parti del sistema Bluelink che chiedeva costantemente energia alla vettura. Ricordiamo che, pur avendo enormi batterie ad alto voltaggio, le auto elettriche hanno comunque bisogno di batterie più piccole a 12V che alimentino tutta l'elettronica di base, pensiamo alla chiusura delle portiere, ai finestrini elettrici, agli schermi di bordo ecc. Se la batteria da 12V non funziona o si scarica, è impossibile persino accedere alla vettura, non si riesce neppure a sbloccare le portiere.

Ovviamente la grande batteria di trazione è in grado di ricaricare quella più piccola da 12V svariate volte in 24 ore, sembra però che questa applicazione fallata facesse richieste di accensione centinaia e talvolta addirittura migliaia di volte al giorno, motivo per cui la carica della batteria andava a zero. Il canale YouTube The IONIQ Guy ha addirittura lamentato 5.000 richieste al giorno dell'app incriminata... Ora Hyundai ha già fatto sapere di aver risolto il problema su moltissime IONIQ 5 a partire dallo scorso 31 gennaio, mentre le batterie a 12V che non riescono più a caricarsi a causa dello stress sostenuto negli ultimi tempi verranno sostituite gratuitamente.

Per saperne di più sulla vettura elettrica di Hyundai, vi ricordiamo che abbiamo provato la IONIQ 5 praticamente in ogni salsa: dalla prova della IONIQ 5 da 300 CV alla più accessibile IONIQ 5 RWD da 217 CV.