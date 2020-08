Battaglia tutta italiana: ecco la più veloce tra le Lamborghini

I ragazzi di Carwow ci propongono spesso materiale interessante nel campo delle drag race, confrontando vetture tra le quali c'è una vera e propria faida, o veicoli appartenenti allo stesso marchio. La gara di accelerazione che sottoponiamo quest'oggi alla vostra attenzione rappresenta il secondo caso.

Il video in alto infatti mette l'una contro l'altra tre Lamborghini. E' inutile dire che ogni creazione della casa automobilistica italiana è estremamente veloce, sia sul rettilineo che in curva. Siamo molto curiosi però di assistere al comportamento dell'enorme Urus, che se la vedrà con una Aventador e una Huracan.

Chiaramente se sulla linea di partenza ci fosse stata anche una Sian o una Sian Roadster, il risultato sarebbe stato molto diverso, ma adesso scendiamo nel dettaglio delle vetture presenti. La Urus ha una massa di 2.200 chilogrammi, e monta il motore più piccolo del trio: un V8 Audi personalizzato da 4,0 litri erogante 650 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia. La seconda sfidante è una Aventador SV Roadster mossa da un poderoso V12 aspirato da 6,5 litri, capace di scaricare sull'asfalto ben 740 cavalli di potenza e 690 Nm di coppia, e di far schizzare in avanti i 1.575 chilogrammi dei quali è composta la vettura. Infine non poteva mancare una Huracan Performante, rinomata per la sua velocità sullo scatto da ferma. La supercar pesa appena 1.382 chilogrammi, e come la Aventador monta un V12 aspirato, che in questo caso misura "soltanto" 5,2 litri. L'output complessivo è di 640 cavalli e 601 Nm.

Insomma, tra tutta la Urus pare essere spacciata, mentre l'Aventador prova a spuntarla con la sua potenza e la Huracan invece sfrutta la sua leggerezza. Se doveste scommettere per forza, su quale delle tre puntereste i vostri soldi?

Per chiudere restando a Sant'Agata Bolognese, abbiamo altre due notizie fresche per voi. La prima riguarda l'esposizione dell'assurda Lamborghini V12 GT Vision Gran Turismo presso il Museo Delle Tecnologie (MUDETEC), mentre la seconda racconta di un evento non propriamente esemplare dal punto di vista morale: un imprenditore ha sfruttato i sussidi del governo per l'emergenza coronavirus acquistando una Lamborghini Huracan e mettendo in atto altre spese pazze.