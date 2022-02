La Batmobile Tumbler diventa reale e 100% elettrica: la replica vi farà impazzire

L’iconico Tumbler di Batman vista nella trilogia cinematografica interpretata da Christian Bale è diventato realtà più volte nella sua storia. Lo scorso settembre, ad esempio, la fantastica Batmobile ha preso vita grazie a Marc Irvin e Lambo Jesus. Ora, invece, esiste una replica del Tumbler 100% elettrica ed è in vendita!

Il Tumbler della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan è stata realizzata da Nguyen Dan Chung e un team di designer, architetti, meccanici e ingegneri parte della società Macro Studios, specializzata nella realizzazione di costumi per cosplay. L’esperimento in questione ha visto la realizzazione della vettura con un corpo composto dal polimero acrilonitrile butadiene stirene (ABS) e da acciaio e fibra di carbonio, il tutto basato su un telaio tubolare in acciaio. Se alcune parti sono state realizzate a mano, altre sono stampate in 3D per rendere il Tumbler più simile all’originale.

Il veicolo misura dunque 3,7 metri, con larghezza di 2,4 metri e altezza di 1,3 metri, mentre le ruote anteriori sono da 13 pollici con pneumatici da 22” e le quattro posteriori da 18 pollici con pneumatici da 33”. Il peso totale? Poco meno di 600 kg. La cabina accessibile tramite porte idrauliche dà spazio per conducente e un passeggero, ma l’esperienza di guida non sarà particolarmente facile alla luce degli angoli ciechi, problema comunque risolto dalla dotazione di quattro telecamere per una visione di 360 gradi. Il motore elettrico in dotazione non è noto nelle specifiche esatte, ma è stato confermato che la velocità massima è di 105 km/h.

Il Tumbler elettrico è in vendita presso una galleria automobilistica con sede in Vietnam chiamata Van Daryl, la quale non ha però comunicato il prezzo della Batmobile e attende solamente le offerte dai potenziali acquirenti tramite modulo di richiesta dedicato. Chissà se qualcuno la acquisterà!

