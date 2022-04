La batmobile Tumbler di Batman è in vendita: una replica da 400.000 dollari

La trilogia di Batman firmata da Christopher Nolan è stata molto apprezzata in termini cinematografici, ma ha lasciato il segno anche nel mondo dell’automobilismo, con la Batmobile denominata Tumbler che è diventata una delle vetture più iconiche legate al Cavaliere Oscuro, nonchè una delle più replicate dagli appassionati.

E non è assolutamente facile ricreare una sorta di mezzo militare stealth corazzato che monta due ruote anteriori che non condividono lo stesso asse, e ben quattro ruote sul retrotreno. Eppure c’è chi si imbarca nell’impresa di ricreare una batmobile ad uso personale, e quella che vedete ha preso vita in Kazakistan ed ora è in vendita su Exotic Car Trader, alla modica cifra di 399.000 dollari.

La Tumbler ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2005, e da allora abbiamo visto numerose repliche del mezzo in questione, e ad essere sinceri quello che vi proponiamo è forse il meno riuscito e più spartano tra tutti, ma resta comunque un mezzo impressionante. Lo scorso settembre, ad esempio, abbiamo visto l’incredibile Tumbler costruita da Marc Irvin e Lambo Jesus, ma anche questa non è da meno, e offre un abitacolo sicuramente più pratico e comodo.

Anche in questa circostanza, l’intera vettura è stata costruita a mano, plasmando ogni singolo componente del veicolo, dal momento che non esiste niente di simile al mondo. All’interno invece la strumentazione di bordo si compone di tre schermi, uno dei quali funge da cruscotto, mentre gli altri due fungono da specchietto retrovisore trasmettono ciò che viene filmato dalle camere presenti all’esterno.

Sotto al cofano, o forse è meglio dire, sotto alla carrozzeria, si cela un motore Toyota V8 aspirato abbinato ad una trasmissione automatica, che trasmette il moto alle quattro ruote posteriori, che calzano enormi pneumatici da offroad. Peccato però che i creatori di questo esemplare non abbiano replicato anche il post-bruciatore presente sulla vettura del film, che invece abbiamo visto anche sulla Tumbler elettrica in vendita presso la galleria vietnamita Van Daryl.