La Batmobile di Tim Burton in cristalli Swarovski arriva in Italia, ma a che prezzo?

Qualche decennio fa i fumetti e i loro rispettivi personaggi erano considerati "roba per bambini", un tipo di intrattenimento di serie B rivolto soprattutto ai più piccoli. Oggi supereroi e villain sono ovunque, parte essenziale della cultura popolare di massa. Non sorprende infatti scoprire che Swarovski ha creato una Batmobile di cristallo.

Negli ultimi 15 anni la DC e - soprattutto - la Marvel hanno contribuito a rendere fumetti e supereroi protagonisti del nostro quotidiano, anche grazie a decine di film arrivati in sala e in streaming, osannati da una grandissima fetta di pubblico. Personaggi, ambientazioni e veicoli hanno ispirato da sempre giocattoli ed effigi di tutti i tipi, la Batmobile di cristalli Swarovski si fa però notare per via della sua brillantezza e dei suoi 14,9 centimetri di lunghezza, 6 cm di larghezza e 3,4 cm di altezza.

Un piccolo capolavoro di design che riprende l'iconica Batmobile utilizzata da Tim Burton nel suo Batman del 1989, ancora oggi una delle più amate e suggestive mai create. La piccola vettura si può già acquistare nei negozi italiani, oppure si può ordinare online, a un prezzo di 399 euro. Un costo decisamente più "umano" dei 7.490 euro richiesti per una seconda Batmobile in edizione limitata impreziosita da oltre 16.000 cristalli applicati a mano, oggetto sicuramente di tutt'altra fattura che però trovate regolarmente nel listino italiano...