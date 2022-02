La Batmobile di The Batman filmata da vicino: monta un V8 ma esiste una versione Tesla

“The Batman” è uno dei film più attesi del 2022, e a pochi giorni dall’uscita della pellicola, Warner Bros ha organizzato un evento di promozione allestito in una Batcaverna al cui interno si potevano osservare i costumi dei personaggi e sua maestà, la Batmobile. Uno dei quattro esemplari esistenti e utilizzato per girare le scene del film.

Quello che vedete filmato da vicino e in ogni dettaglio è uno degli esemplari utilizzato per registrare le scene di guida, ed è equipaggiato con un motore V8 da 650 CV, ma colui che ha registrato il video non si è sbottonato su altri dettagli riguardanti il propulsore. In ogni caso ci fa sapere che per girare scene in notturna o al chiuso hanno utilizzato un altro esemplare, che però è stato costruito utilizzando una Tesla come base.

Sul retrotreno possiamo scorgere due giganteschi turbo, che avevamo già scoperto grazie ad un modellino in scala 1:18 della Batmobile costruita su licenza da Jada Toys, ma le riprese ravvicinate del filmato ci permettono di godere appieno di ogni centimetro dell’auto, e in particolare del suo motore posteriore completamente scoperto e avvolto dai tubi di scarico e dal post-bruciatore.

E per fortuna mancano pochissimi giorni prima di poter vedere in azione la Batmobile (intanto gustatevi l’ultimo trailer di The Batman, pubblicato da Warner Bros): vi ricordiamo infatti che The Batman è atteso nelle sale il prossimo 3 marzo, con Robert Pattinson nelle vesti del Cavaliere Oscuro, affiancato da un cast di spessore che include Zoë Kravitz, Paul Dano e Colin Farrell.