La Batmobile del prossimo film The Batman diventa un kit Lego Technic da 1360 pezzi

Il prossimo film di Batman era atteso nelle sale per lo scorso giugno, ma gli evidenti problemi dovuti alla pandemia da Covid-19 hanno rallentato il lavoro di ripresa, e la nuova data della pellicola dice marzo 2022. Nel frattempo Lego aveva già messo a punto il modello della Batmobile da aggiungere alla linea Technic, e arriverà prima di Natale.

Per essere precisi sarà disponibile dal 1° novembre in America, ed è attesa per il 1° gennaio in Europa al prezzo di 99,99 euro, una spesa leggermente inferiore ad altri kit della linea Technic (guardate l’incredibile set Lego Techinic dedicato al Land Rover Defender da oltre 2000 pezzi) con cui vi porterete a casa la Batmobile del nuovo film The Batman, diretto da Matt Reeves, ancor prima che esca nelle sale.

Il modello si compone di 1360 pezzi che una volta assemblati daranno vita alla nuova Batmobile, caratterizzata da linee poco futuristiche ma piuttosto ispirate alle muscle car americane, come la Ford Mustang e la Dodge Charger (a proposito, guardate questa Dodge Charger a motore centrale replica di Fast And Furious).

Una volta montato, il modello misura 45 cm di lunghezza, 17 cm di larghezza e 11 cm in altezza, in linea con altri modelli della stessa tipologia, e offre numerose parti mobili assieme ad altre chicche. Durante il montaggio andrete a costruire il differenziale dell’asse posteriore, e inoltre ci sono ruote sterzanti all’anteriore, portiere e cofano apribili, e sotto quest’ultimo potrete vedere il respiro del motore attraverso il movimento dei pistoni.

Le sorprese non finiscono, e all’anteriore, così come al posteriore, ci saranno dei blocchetti illuminati che creeranno effetti luminosi rispettivamente in tinta gialla e rossa. Infine non mancano un po’ di fiamme celesti spuntare dal retro della vettura, con le più arretrate in grado di roteare.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che in The Batman, Robert Pattinson sarà il nuovo volto del cavaliere oscuro, alle prese con i suoi primi anni da combattente del crimine, dovendosela vedere con rivali storici come Catwoman, l’Enigmista e il Pinguino.