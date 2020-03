La Batmobile di Michael Keaton può circolare in strada ed è in vendita: il video

Di recente le notizie attorno a varie Batmobile continuano a susseguirsi sul web. Si va dalla più ilare, che ha visto il sequestro di una grossa Batmobile in Russia per violazione di alcune leggi, a quella un po' più seriosa, riguardante il parziale reveal della macchina del Cavaliere Oscuro del prossimo Batman di Robert Pattinson.

In attesa quindi della prossima iterazione cinematografica delle vicende di Batman vogliamo mostrarvi l'iconica vettura della visione di Tim Burton, che nel 1989 concesse a Michael Keaton la possibilità di ritrovarsi su una bella bestia con motore Jet a turbina.

Quella che potete vedere dal video in alto è una replica quasi perfetta del veicolo usato sul set, e adesso è in vendita presso Toy Barn. Questa Batmobile è stata costruita da Casey Putsch e può vantare 400 cavalli provenienti da un motore a turbina Boeing ideato per essere usato su di un drone-elicottero. In accoppiata allo speciale propulsore troviamo un cambio semi-automatico a quattro rapporti, che manda tutta la potenza alle ruote posteriori. La notizia più interessante è il fatto che sia assolutamente guidabile in strada, e per molti andare a zonzo su un veicolo simile è il sogno di una vita.

L'unico inconveniente, che magari potrebbe fermare la vostra corsa presso Toy Barn, è il fatto che per muoversi ha bisogno di Kerosene, proprio come i classici velivoli. Tra l'altro colui che l'ha costruita ha precisato che questa Batmobile consuma tantissimo carburante, ed è bene che lo sappiate in anticipo.

In ogni caso sappiamo che là fuori c'è chi è disposto a comprarla soltanto per parcheggiarla nella propria collezione, non ci sono dubbi, ma immaginiamo che il suo costo possa essere parecchio esclusivo. Adesso però non perdetevi le riprese in basso, che vi porteranno indietro fino al 1989.