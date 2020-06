Altro che Batmobile: date un'occhiata a questa Mercedes SLR McLaren di Mansory

Mansory è un'azienda tedesca specializzata su modifiche importanti di auto di ogni tipo. La compagnia ci ha abituato a prodotti pazzeschi come questa Lamborghini Aventador S invasa dalla fibra di carbonio, o anche come questa meravigliosa Ferrari 812 Superfast dall'estetica quantomeno sorprendente.

La casa di tuning questa volta ha deciso di mettere le mani sulla iconica Mercedes 300 SLR, un modello davvero molto raro con soli 2.157 esemplari mai prodotti tra il 2003 e il 2010. Allo sviluppo provvedette anche McLaren tramite il suo Technology Center di Woking, dove si prevedeva l'assemblaggio di 3.000 esemplari. La vettura è passata alla storia soprattutto grazie alle sue forme: indimenticabili il cofano estremamente lungo e l'apertura delle portiere ad ali di gabbiamo.

A ogni modo ne sono arrivate anche versioni speciali in edizione limitata, che includono la McLaren Edition, la 722, la spettacolare Stirling Moss speedster e la 722 GT da gara. Grazie ad un look generale piuttosto sinistro nella sua apparizione originale, la 300 SLR ha attirato l'attenzione di Mansory, che ci ha lavorato su alla grande.

La sua carrozzeria è stata immersa nella fibra di carbonio, e adesso dispone di una verniciatura metallica in Crystal Galaxite. I cerchi anteriori misurano ora 20 pollici, mentre quelli posteriori 21, e tutti e quattro hanno visto, anche questa volta, l'aggiunta del sesto elemento della tavola periodica. A seguire Mansory ha deciso di aggiungere LED alle prese d'aria laterali, che si illuminano quando le portiere ad ali di gabbiano vengono alzate.

Il carbonio e i LED si introducono anche nell'abitacolo, dove però le modifiche sono stata di minore entità. Il nuovo sistema di infotainment ha rimosso il classico badge "SLR" che ricopriva la radio originale, mentre le moderne implementazioni soffrono della struttura originale del cruscotto, che distrae il conducente a causa di un baricentro troppo basso.

Passando ai numeri, sotto al cofano troviamo un poderoso V8 da 5,4 litri, che all'epoca erogava 625 cavalli. Adesso Mansory lo ha portato a 710 cavalli di potenza, col risultato che adesso la vettura passa da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,6 secondi.

L'esemplare delle foto in fondo alla pagina è in vendita presso una concessionaria Mercedes dei Paesi Bassi. Secondo il listino le sue condizioni sono eccellenti, e ha percorso un totale di 34.349 chilometri. Per quanto concerne il prezzo dovete tenervi forte, poiché per portarsela a casa bisognerà sborsare 290.000 euro.