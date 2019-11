Questa Batmobile centenaria è meravigliosa, ammiriamola insieme

Nel corso dei decenni il franchise di Batman ci ha regalato vetture pazzesche dai design incredibili, come quella venduta in Russia poche settimane fa, oppure come quest'altra, apparsa nel film di Tim Burton e riprodotta in scala da LEGO. Adesso però ne arriva davanti ai nostri occhi una con un aspetto da primi del novecento.

Potete ammirare dalle due immagini in calce la creazione di Gary Wales, originariamente assemblata nel 1916, la quale ha prestato servizio presso i Vigili del Fuoco per parecchi anni. Dopo un po' fu andato perso l'apparato per generare le fiamme, ma la meccanica principale è rimasta praticamente intatta. Da questa situazione di partenza Wales ha intravisto un perfetto punto dal quale avviare un progetto personale, tramite il quale ha dato alla luce una Batmobile pensata con un'estetica secolare.

Sotto la carrozzeria originale giace un motore Seagrave da 16,0 litri, dotato di blocchi separati per ogni pistone e di 24 candele d'accensione, quattro per cilindro. Il propulsore fa coppia con un cambio manuale a tre rapporti, che trasmette la potenza all'asse posteriore tramite un sistema a doppia catena. Grazie a tutto questo è in grado di raggiungere i 161 km/h. Non disperate se credete sia completamente priva di elettronica e sistemi di sicurezza, infatti è presente il servosterzo, utile a restituire una guida moderna e sicura.

Gary Wales ha chiamato la sua creazione "La Bestioni", una macchina che andrà all'asta il prossimo 23 Novembre. Per ora non ci sono stime riguardanti il range di prezzo, ma siamo convinti possa costare una fortuna. Se voleste partecipare dovrete recarvi a Riyadh, in Arabia Saudita.