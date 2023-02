Bathurst, incidente horror: auto sale sul cordolo e prende il volo

Un incidente spaventoso ma fortunatamente senza gravi conseguenze, ha rubato stamane la scena in occasione della seconda sessione di prove libere della 12 Ore di Bathurst. L'auto di Keith Kassulke è letteralmente volata sul cordolo sbattendo a velocità elevata contro le barriere di protezione.

Come da video che potete vedere qui sopra, e in cui si nota purtroppo solo la prima parte dell'incidente, la vettura da corsa di Keith Kassulke aveva appena superato il lungo rettilineo in discesa che immette nelle ultime curve prima del traguardo, quando ha preso un cordolo ad alta velocità. Un impatto che ha reso l'auto incontrollabile visto che la stessa si è letteralmente sollevata su due ruote, andando a sbattere dritto per dritto contro le barriere di sicurezza messe a bordo pista per proteggere gli spettatori.

Dalle immagini pubblicate in rete si vede il muso della vettura del team FX Racing MARC II V8, andato completamente distrutto dopo l'impatto con le barriere, ma fortunatamente Keith Kassulke non ha riportato alcun trauma serio. Il pilota ha infatti immediatamente comunicato con il proprio team e una volta estratto dalla carcassa dell'auto è stato portato presso il Centro Medico del circuito dove è stato sottoposto a degli accertamenti di rito.

"Dopo il suo incidente nelle prove libere 4 della LIQUI MOLY Bathurst 12 Hour, il pilota Keith Kassulke è stato portato al centro medico del circuito per dei controlli", la dichiarazione degli organizzatori della 12 Ore di Bathurst, "Keith è rimasto cosciente per tutto il tempo, ha comunicato con le squadre di recupero e non ha subito gravi infortuni. Ulteriori informazioni seguiranno quando disponibili. La sessione è stata segnalata con bandiera rossa e non è stata ripresa a causa dei danni causati al fianco della gomma in seguito all'impatto. In questa fase la causa dell'incidente non è stata determinata".

In seguito è emerso che il pilota non avesse riportato alcun serio problema, anche se lo spavento e la paura sicuramente non saranno mancati.