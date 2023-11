Bastianini impressionato da Marc Marquez: 'Alla Curva 8 era il più veloce di tutti

Marc Márquez ha debuttato con il team Gresini durante i test della MotoGP a Valencia. Il pilota spagnolo pare essersi adattato in fretta alla Ducati Desmosedici GP23, concludendo con il quarto miglior tempo, registrando 1'29.424, a soli 178 millesimi dal leader Maverick Vinales.

In particolare, la prestazione di Márquez è stata notevole alla curva 8, dove il suo approccio sembrava quasi escludere l'utilizzo dei freni, evidenziando la sua straordinaria abilità di guidare la moto in modo veloce ed efficiente. Enea Bastianini, compagno di squadra Ducati, ha elogiato la gestione unica di Márquez in questa curva, sottolineando la sua incredibile velocità e agilità nella manovra della moto.

Nel debriefing post-test, Enea Bastianini ha analizzato la prestazione di Márquez, evidenziando che in certi punti è più veloce degli altri piloti Ducati. Ha specificamente menzionato la curva 8, sottolineando la velocità di Márquez e la sua capacità di girare la moto in modo incredibile, apparentemente senza frenare. Questi commenti evidenziano il rispetto e l'ammirazione degli altri piloti nei confronti delle abilità di Márquez e prevedono una stagione promettente con il team Gresini.

La sessione di test è stata un momento significativo per Márquez, che ha segnato il suo ingresso nel team Ducati . Questo piccolo primo successo sulla Ducati GP23 potrebbe essere il segnale che, dal prossimo anno, l'8 volte campione del mondo è davvero pronto a tornare tra i grandi.

Nella prossima stagione sarà anche interessante vedere come il vecchio posto di Marquez in Honda HRC verrà gestito dal suo subentrante, il pilota italiano Luca Marini, che ha firmato col team arancione per i prossimi due anni.