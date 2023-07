Bari, rubano una Mercedes GLE Coupé in 60 secondi con la tecnica della spinta: video

Sono davvero impressionanti le immagini provenienti da Bari, in Puglia, che mostrano tre ladri in azione mentre rubano un'auto nel giro di 60 secondi. Due ragazzi hanno ripreso il tutto tramite il telefonino e il video è divenuto virale.

Oggetto della rapina, un SUV di colore bianco modello Mercedes GLE Coupé, del valore di circa 100mila euro, che tre malviventi si sono portati via nel giro di pochi secondi, dietro stupore di chi ha ripreso la scena.

L'episodio è accaduto in pieno centro a Giovinazzo, un piccolo Comune della provincia di Bari, e ci ha riportato alla mente quanto vi avevamo mostrato soltanto pochi mesi fa, quando una Golf ha rubato una Mercedes GLE Coupé spingendola sempre a Bari. Possibile che la banda sia la stessa?

Difficile a dirlo fatto sta che il modus operandi è identico. Nel video, che trovate qui sotto, si vede un primo ladro che si avvicina furtivo al SUV tedesco dopo di che, con uno strumento apposito, spacca il finestrino dalla parte del guidatore.

Entra in azione l'allarme ma i ladri non sembrano per nulla impressionati visto che, dopo aver forzato la portiera, uno si mette alla guida e probabilmente mette la vettura in folle togliendo il freno a mano.

A quel punto la Mercedes viene spinta vicino all'auto dei ladri, posizionata subito dietro, dopo di che i malviventi mettono in moto, spingendo la GLE Coupé e portandola via.

Sulla vicenda si è espresso il sindaco Michele Sollecito, che attraverso i social ha fatto sapere: «Sotto Palazzo di Città, nella centralissima piazza si portano via a rimorchio un’auto come se nulla fosse. Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo del nostro territorio, solo la maggior presenza dello Stato può intimorire questi malviventi che ormai non temono di agire anche dinanzi a persone che filmano le loro azioni».

Secondo un recente studio in Italia un furto su 3 avviene in 30 secondi grazie a dispositivi tech ma quanto vistosi a Bari non ha nulla di tecnologico.