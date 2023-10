A Bari potete acquistare un Volkswagen maggiolino camuffato da Rolls Royce

Dopo la Rolls Royce trasformata in auto da Mad Max, questo Volkswagen Maggiolino, una delle auto più iconiche e riconoscibili al mondo è stato trasformato, con piccole modifiche, una Rolls Royce. L'auto è attualmente in vendita e si trova a Bari.

Secondo quanto riportato in un annuncio sul Marketplace di Facebook, si tratta di un Volkswagen Maggiolino del 1972, alimentato da un motore a benzina, dotato di cambio manuale e con un chilometraggio dichiarato di 50.000 km).

L'età dell'auto (51 anni) si fa notare dai segni evidenti sul tessuto della capote e dalle macchie sui sedili. Nonostante queste imperfezioni, il Maggiolino vintage trasformato in una sorta di Rolls-Royce sembra essere ben conservato.

Le sezioni anteriore e posteriore dell'auto sono state modificate per dare alla vettura una silhouette che richiama l'estetica di una Rolls-Royce. Ma il dettaglio più sorprendente e rivelatore dell'ispirazione è il cofano, che imita lo spirito di Ecstasy, l'emblema iconico della casa automobilistica di lusso britannica.

Secondo alcune fonti locali, questo Maggiolino sarebbe attualmente molto richiesto per i matrimoni. Questo Maggiolino Volkswagen del 1972 è attualmente in vendita a 9.500 euro. Questo rappresenta sicuramente un modo più accessibile per possedere qualcosa che richiama l'estetica di una Rolls-Royce (almeno in parte) rispetto al modello entry-level del marchio, la Ghost, il cui prezzo di partenza è di circa 320.000 euro (potete dare un'occhiata anche alla Rolls Royce Phantom personalizzata di Shaquille O'Neal).