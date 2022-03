Questa barca a forma di Corvette arriva a 100 km/h, ma il prezzo è stellare

Diverse aziende esperte in materia di moto d’acqua e motoscafi si affidano a concept particolari affinché la società riscuota successo. Una tra queste si colloca a Dubai e, come illustrato dal canale YouTube Supercar Blondie, ha realizzato una barca a forma di Chevrolet Corvette dal design estremamente accattivante...e dal prezzo altissimo.

Nel filmato in questione, che trovate allegato alla notizia, questa moto d’acqua a forma di auto sportiva sembra funzionare veramente come una supercar: due posti nell’abitacolo, volante per guidare il mezzo, pedale per accelerare, ma manca il freno esattamente come in un jet ski. Non manca poi una console centrale con interruttori per luci e tergicristallo, mentre il GPS si colloca sotto una cover dedicata.

Il vantaggio è che il conducente e il passeggero non si bagnano come quando ci si trova su una moto d’acqua, eccetto per qualche onda di troppo che potrebbe finire dentro la “auto d’acqua”. Il piccolo “problema” è costituito dal prezzo, in quanto noleggiarlo a Dubai costa 700 Dollari l’ora, mentre l’acquisto presso la società Waterlink richiede il pagamento di circa 40.000-50.000 Dollari. Tra l’altro, la stessa società sembra essere al lavoro anche su versioni che ricordano Aston Martin, Bentley, Bugatti e camion. Insomma, sembra proprio avere intenzione di puntare forte su questo settore. Riscuoterà successo? Lo capiremo solamente in futuro.

A proposito di Corvette, a gennaio abbiamo assistito al triste spettacolo di oltre 100 Corvette C8 pronte per essere distrutte.