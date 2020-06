Una barca è appena affondata assieme a un veicolo: il danno è gigantesco

Tutti i proprietari di barche prima o poi si trovano in brutti momenti, ma quello del quale vi parliamo oggi probabilmente lo è in modo particolare: una barca, rimorchiata da un costoso veicolo fuoristrada, è appena affondata nel Cedar Lake, in Indiana.

A quanto pare il proprietario di imbarcazione e veicolo avrebbe perso il controllo del quattro ruote mentre si trovava sopra una rampa del lago, finendo per precipitare in acqua trascinando con sé anche l'imbarcazione Parvati AL26, che negli Stati Uniti costa 295.000 dollari. Sommando la cifra a quella del rimorchio e del grosso pickup Jeep siamo a quasi 400.000 dollari. Il problema è che il disastro non si è fermato affatto a questo. Successivamente alcuni astanti hanno provato con pessimi risultati a soccorrere il malcapitato mettendo in gioco i loro rispettivi veicoli: un Ford F-150 Raptor e un JKU Wrangler che, rispettivamente, costano circa 60.000 e 50.000 dollari. Fatevi due conti per capire l'entità dell'ingente danno.

Il protagonista della vicenda, basandoci sui commenti del post Facebook, dovrebbe essere Jeff Bianchi, un esperto conoscitore del Cedar Lake. Stando ai suoi feed Instagram avrebbe comprato il Parvati soltanto lo scorso mese cercando di far cominciare l'estate nel migliore dei modi, ma il grave incidente si è frapposto fra lui e una bella gita in barca. L'affondamento sarebbe stato causato dalla rottura di un tubo di aspirazione dell'acqua, ma al momento non abbiamo dettagli certi in merito.

Possiamo soltanto dire che, dal nostro canto, non vorremmo trovarci in nessuna delle posizioni nelle quali i proprietari dei veicoli appena citati si sono trovati. A ogni modo, per concludere restando in tema di disastri stradali, vi rimandiamo a una vicenda particolare, che riporta di un camion dei pompieri bloccato da un'auto parcheggiata male mentre un incendio avvolgeva un appartamento. Infine, avrete sicuramente sentito del grave incidente che ha coinvolto il grande Alex Zanardi (ecco la dinamica). In merito vi diciamo che le sue condizioni sono stabili ma gravi e, nella speranza di una pronta guarigione, vorremmo leggeste il nostro speciale in suo onore.