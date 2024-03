Barbie Mania, questa targa BAR 8IE vale più di 1 milione di euro

Oltre a essere una bambola leggendaria, Barbie è anche stata una protagonista assoluta della scorsa stagione cinematografica, che avrà il suo apice alla prossima Notte degli Oscar 2024 a Hollywood. Tutta questa attenzione ha permesso alla targa “BAR 8IE” di ottenere quotazioni stellari...

Siamo in UK, nel Regno Unito, dove un sito specializzato ha appena messo in vendita una targa “BAR 8IE” che richiama, in maniera piuttosto diretta, la mitica bambola americana, trasformata in carne e ossa da Margot Robbie nel recente film di Greta Gerwig. Il prezzo? 1.048.125 sterline, che in euro significa più di 1,2 milioni. La vera beffa? La targa non è neppure rosa come ci si aspetterebbe, è caratterizzata dal classico colore giallo delle targhe britanniche e può essere montata su qualsiasi vettura immatricolata in UK dopo l’1 gennaio 1967. Sapete, inoltre, che potete personalizzare la vostra targa anche in Italia?

Qualora la vendita dovesse andare in porto, la targa diventerebbe la più cara di sempre nel Regno Unito, più costosa di quasi il doppio rispetto al record attuale. Questo vi dà l’idea di come il film con Margot Robbie sia diventato iconico nell’ultimo anno (per saperne di più: la nostra recensione del film Barbie), facendo tornare la bambola americana ai fasti di un tempo. Sarà anche la più costosa di sempre in UK, eppure non può neanche impensierire la targa più cara al mondo: sembra infatti che a Dubai (e dove se no?) una particolare targa “P7” sia stata battuta all’asta a quasi 14 milioni di euro.