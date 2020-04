Il barbecue Jeep Wrangler potrebbe essere l'oggetto dell'estate 2020

A causa del COVID-19 siamo ormai bloccati a casa da settimane, ci siamo bruciati la Pasqua e la scampagnata di Pasquetta, salteremo anche il 25 aprile e i potenziali picnic del Primo Maggio, prima o poi però ne usciremo e sarà quello il momento di acquistare l'oggetto dell'estate 2020: un barbecue Jeep di metallo.

A offrirvi una tale idea è il negozio Metal Art of Wisconsin, che ha in listino addirittura tre diversi modelli di "Outdoor Rolling Steel Chiminea Fireplace Jeep". Letteralmente si tratta di camini da esterno, la parte superiore si può però rimuovere e basta un attimo per trasformare queste opere in metallo in veri e propri barbecue di design; il tetto ovviamente si rimuove anche per permettervi di accendere un fuoco in tutta comodità.

Ma torniamo ai modelli disponibili: abbiamo un Jeep Gladiator pick-up da 374,95 dollari, un Jeep Wrangler 4 porte da 374,95 dollari, un Jeep Wrangler due porte, la variante più compatta ed economica delle tre a 349,95 dollari. Si tratta di prezzi attualmente scontati, il listino originale parla rispettivamente di 424,95 dollari, 524,95 dollari e 424,95 dollari, il modello più conveniente è dunque il Wrangler 4 porte, sempre che vogliate effettuare un ordine del genere dagli Stati Uniti...