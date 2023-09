Ban UE dei motori termici, azienda tedesca presenta denuncia: la prima di una lunga serie?

Dopo che lo stop ai motori a benzina e diesel è divenuto legge in UE, è arrivata la prima denuncia nei confronti di Bruxelles. A rendersi protagonista è un'azienda tedesca, precisamente il gruppo Luhmann, e la notizia è stata riportata negli scorsi giorni dal quotidiano “Welt am Sonntag”.

L'azienda denunciante commercia in carburanti sintetici e stando al rapporto pubblicato vorrebbe ribaltare alcune delle parti del regolamento approvato a marzo, inerente appunto il ban dei termici dal 2035.

Secondo Lorenz Kiene, capo del gruppo Lühmann "E' giusto consentire la circolazione solo di automobili a emissioni zero", ma per lo stesso il piano dell’Ue è “guidato dall’ideologia, non dai fatti”. Trattasi di parole che altri grandi esperti del settore hanno proferito negli ultimi tempi, come ad esempio Vavassori di Brembo, secondo cui: “Le auto elettriche sono una scelta ideologica”.

Secondo Kiene il regolamento dell'Ue fallisce nel momento in cui classifica come prive di emissioni nocive solo le auto che non emettono alcun gas di scarico quindi quelle elettriche. “Non ha senso misurare solo le emissioni dei gas di scarico”, afferma Kiene in quanto a suo avviso le emissioni di CO2, invece, dovrebbero essere “registrate durante l’intero ciclo di vita di un veicolo”.

Kiene ha quindi deciso di chiamare in causa l'Ue sperando che le immatricolazioni di veicoli a combustione siano consentite oltre il 2035, basta che utilizzino un carburante che sia rispettoso del clima.

Ovviamente si tratta di un possibile precedente rischioso nel senso che se il Gruppo Luhmann dovesse vincere la causa si aprirebbe la strada a procedimenti giudiziari a pioggia, immaginiamo noi, che obbligherebbero l'Ue a rivedere i propri piani.

Resta il fatto che il ban continua ad essere contestatissimo e sono molti quelli convinti che nel 2026, quando cambieranno i “piani alti” a Bruxelles, lo stop dei termici potrebbe essere rivisto. Nel contempo il Regno Unito ha deciso di posticipare il divieto dal 2030 al 2035, provocando l'ira di diversi costruttori di automobili.