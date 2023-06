Ban Ue di benzina e diesel dal 2035: governo Polonia fa ricorso alla Corte di Giustizia

Il ban di benzina e diesel dell'Ue dal 2035 è legge ma vi è la netta sensazione che la partita sia tutt'altro che chiusa, e da qui ai prossimi 12 anni potrebbe accadere di tutto e di più. Un chiaro indizio è la mossa a sorpresa della Polonia delle ultime ore.

Il governo di Varsavia, come riportato dall'autorevole testata Politico, ha deciso di portare il ban delle auto termiche in tribunale, presentando ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. La Polonia è stata fra i primi Paesi ad opporsi al divieto di circolazione di benzina e diesel dal 2035, ed ha deciso di passare dalle parole ai fatti.

“Non siamo d’accordo con questo e altri passaggi del pacchetto Fit for 55 e ora ci rivolgeremo alla Corte di giustizia europea. Spero che altri Paesi si uniscano alla nostra iniziativa. Presenteremo la mozione nei prossimi giorni”, ha dichiarato a Radio Zet di Anna Moskwa, ministro dell’Ambiente polacco.

E ancora: "La soluzione di vietare le auto a combustione nel 2035 è dannosa per tutte le economie europee... Credo che se oggi prendiamo una decisione per il 2035, allora oggi è necessario guardare alle sue conseguenze per gli anni successivi". Quindi ha aggiunto: "Non esiste un'analisi dell'impatto sociale ed economico, il che è scandaloso".

La mossa non è ancora ufficiale ma in ogni caso dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, come ha spiegato anche un'altra fonte autorevole come la Reuters, agenzia di stampa internazionale. Qualora il ricorso della Polonia venisse accolto non è da escludere che altri governi degli stati membri possano seguire l'esempio di Varsavia, a cominciare dall'Italia, che ha nel governo Meloni un forte oppositore al ban delle termiche, così come confermato di recente anch dal ministro dei trasporti Salvini che ha parlato di “Ue da ricovero coatto”.

Altro elemento che sta accomunando molti stati dell'Ue e la 'guerra' all'Euro 7, e in questa lotta i governi stanno trovando l'appoggio di numerose aziende automobilistiche che considerano la normativa troppo stringente e soprattutto un costo elevato per la produzione, che si rifletterà per forza di cose sul prezzo finale di vendita.