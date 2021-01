Un bambino di sei anni ha creato questa livrea ufficiale per Daytona

“Quella livrea sembra fatta da un bambino” potrebbe apparire una frase di scherno, in questo caso non solo non lo è ma la livrea in questione è stata davvero creata da un fanciullo. Nata da un concorso voluto da Era Motorsport, la livrea vestirà l'Oreca 07 del team alla prossima 24 Ore di Daytona.

Il vincitore è Owen, un bambino da sei anni che, con l'aiuto del padre, ha scaricato dal sito ufficiale di Era Motorsport il modulo per partecipare ed ha colorato la sagoma della vettura in esso contenuta con dei pastelli. Il concorso era stato inizialmente studiato per la Petit Le Mans 2020, tuttavia il blocco delle competizioni, dovuto ovviamente alla pandemia, ha fatto posticipare l'iniziativa fino ad oggi. Il team ha fedelmente replicato il disegno di Owen, trasformando la sua Oreca LMP2 numero 8 in una sorta di giocattolo in scala reale. Sicuramente l'inusuale livrea la farà distinguere dalle avversarie.

Le LMP2 sono nate come seconda classe per il FIA World Endurance Championship (WEC), in cui Toyota parteciperà alla nuova stagione con la GR010 Hybrid, ed attualmente ricoprono lo stesso ruolo nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, disputato in Stati Uniti e Canada.

Il giovane Owen ha così commentato la sua vittoria: “Ciao Kyle Tilley ed Era Motorsports. Grazie per questo concorso. Il mio nome è Owen e ho sei anni e tre quarti. Le mie cose preferite sono le corse e l'hockey. Sto imparando a guidare su di un simulatore di guida. Ho scelto questo disegno perché mi piacciono i colori e fulmini e fiamme sono fichi. È stato divertente perché a mio nonno, a mio padre e a me piacciono le corse e siamo rimasti bloccati in casa durante il COVID”.



A proposito di LMP2 vi segnaliamo la nuova supercar svizzera che ne prende spunto: la misteriosa Picasso PS-01.