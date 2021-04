Baltasar Revolt: ecco la supercar elettrica da 770 kg e 507 CV

La Baltasar Revolt è uno di primi esempi di sportiva leggera da pista dotata di propulsione elettrica. La vettura è stata progettata da una società con sede a Barcellona che ha come obiettivo quello di produrre “le auto elettriche da pista più pure”.

Potrebbe essere il nuovo claim di Lotus, che abbandonerà i propulsori termici dopo la Emira, ed effettivamente la Revolt ha molto in comune con la fantastica Lotus 3-Eleven. Le cose migliorano ulteriormente quando si legge la scheda tecnica: peso a secco di soli 770 kg, due motori elettrici - per un totale di 507 CV e 1.000 Nm – che muovono il solo asse posteriore e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi. Ogni motore alimenta una singola ruota e sono presenti tecnologie come il torque vectoring e la frenata rigenerativa.

La batteria, montata centralmente, è un'unità da 700 V e fornisce 600 chilometri di autonomia o 40 minuti se usata con ritmi da pista. Per evitare di prosciugare l'energia in un baleno sarà importante scegliere la modalità giusta tra Eco, Pratica, Gara e Qualifica. Baltasar ha affermato che la vettura è stata progettata internamente e che il pacco batteria da 250 kg è il risultato della collaborazione con Millor, leader nel settore delle batterie ad alte prestazioni. Stranamente il caricatore si trova nel cruscotto, una scelta atipica e probabilmente dovuta ad un perfetto bilanciamento del peso.

Nonostante sia pensata per la pista la Revolt è omologabile su strada. Come molte vetture simili, e qui ci vengono nuovamente in mente alcune Lotus, dimenticate comfort e lusso: tutto è realizzato in fibra di carbonio, il volante è rimovibile e la seduta è ispirata a quella delle Formula 1. Elementi che la accomunano alla futura hypercar umbra Pambuffetti PJ-01. Anche i pannelli della carrozzeria e il diffusore sono in fibra di carbonio, con telaio conforme alle norme di sicurezza FIA.

La fase di progettazione è agli sgoccioli e la Revolt è già ordinabile, con consegne previste per la seconda metà del 2022. L'unico ostacolo fra voi e la supercar spagnola è il prezzo, 230.000 euro tasse escluse.