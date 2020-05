Ballistic Cycles presenta il chopper elettrico con ruote senza mozzo centrale

Se conoscete Ballistic Cycles sapete già come l'azienda americana sia specializzata nella creazione di chopper fuori di testa, esagerati in ogni loro aspetto. Ebbene neppure loro hanno resistito al fascino delle nuove moto elettriche, creando un concept estremo.

Si tratta di un veicolo futuristico e "metallico" con ruote prive di mozzo centrale, un'idea di certo non originale al 100%, ricordiamo ad esempio la Verge TS elettrica che abbiamo visto a EICMA 2019 qualche mese fa. In quel caso il mozzo centrale veniva rimosso solo dalla ruota posteriore, che a suo modo nascondeva anche il motore elettrico, Ballistic invece lo ha rimosso anche all'anteriore, per un effetto davvero "straniante".

Purtroppo è raro che i concept firmati Ballistic Cycles poi finiscano sul mercato di massa - per ovvi motivi, pensiamo alla manutenzione, alla sicurezza, alla stabilità - ma non sarebbe male vedere, prima o poi, un chopper di questo tipo sulle strade. Un modello che fra l'altro utilizza il motore elettrico estrapolato da una Zero SR/F, una delle migliori moto a zero emissioni in circolazione. Certo non sappiamo come possano funzionare le sospensioni in una moto simile, cosa utilizzi per frenare le ruote (vista l'assenza dei classici dischi), ma speriamo che Ballistic Cycles sveli tutti i suoi segreti quanto prima...