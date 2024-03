Bako B1, il triciclo elettrico da 3.500 euro con pannelli solari sul tetto

Oggi SUV e Crossover sono di gran lunga le auto più vendute nei mercati occidentali, il traffico cittadino però potrebbe presto essere invaso da tricicli e quadricicli elettrici, anche cargo come come il Bako B1.

Sempre più italiani sono incuriositi dai quadricicli elettrici, non a caso di recente abbiamo provato il nuovo Swapa ZIP che prestò sarà consegnato in Italia, e potremmo anche citare il nuovo Jinpeng Xy, nel nostro Paese dalla prossima estate. Anche i professionisti iniziano a guardare con attenzione questi veicoli nelle loro versioni “cargo”, con il nuovo Bako B1 che risulta essere davvero interessante. Tecnicamente, questo veicolo è un triciclo, all’anteriore ha infatti una sola ruota e guarda al mondo degli Ape Piaggio.

Bako B1 viene offerto nelle varianti B10 e B15 che hanno differente autonomia. Il primo promette fino a 100 km di range, il secondo fino a 150 km. Sul tetto del veicolo, inoltre, sono installati dei comodi pannelli solari che possono ricaricare il mezzo all’aria aperta, anche (e soprattutto) quando questo è parcheggiato. Secondo il costruttore, i pannelli possono fornire fino a 17.500 km l'anno a costo zero, probabilmente grazie alle temperature tunisine...

L’idea di questo veicolo si deve alla start-up tunisina Bako Motors che ha già ottenuto investimenti provenienti da Lussemburgo, Francia e Germania. L’azienda ha anche presenziato all’IAA Mobility Show di Monaco nel 2021, dove all’epoca ha presentato un prototipo del B1 chiamato Sunny.

A muovere questo mezzo a tre ruote abbiamo un motore da 3 kW con 95 Nm di coppia. La velocità massima è 45 km/h, con il B1 che può trasportare fino a 300 kg nel suo alloggiamento cargo. Se siete interessati alle dimensioni, abbiamo 3,46 metri di lunghezza, 1,76 metri di larghezza e 1,85 metri di altezza, con il cassone posteriore che può ospitare fino a 2.433 litri, per le consegne cittadine a zero emissioni può dunque essere un alleato eccezionale. Ma quanto costa il Bako B1? Appena 12.000 dinari tunisini, il che si traduce al cambio in soli 3.500 euro. Speriamo possa arrivare presto anche in Italia.

