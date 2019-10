Bajaj Chetak, lo scooter elettrico economico che ricorda la Vespa

Sembra proprio che la Vespa non abbia pace, che qualcuno cerchi sempre di imitarla. Abbiamo già visto di cos'è capace di fare lo scooter Kumpan 1954 Ri S, oggi invece andiamo a scoprire il Bajaj Chetak.

Assente nel mercato degli scooter da ben 10 anni, l'azienda Bajaj torna oggi in grande stile con un modello elettrico vagamente ispirato alla Vespa Piaggio. Eredità degli anni '70, quando effettivamente Bajaj ha creato il suo originale Chetak su licenza ufficiale Vespa; il veicolo appena presentato invece si rifà nelle linee ad altri scooter dell'azienda usciti negli anni '80 e nei 2000.

Questa variante a zero emissioni è particolarmente interessante poiché monta un motore da 4 kW (5,36 CV) di fattura Bosch, ruote da 12 pollici e offre un'ampia autonomia. Bajaj non ha dichiarato la capacità delle sue batterie, sembra però che in Eco Mode sia possibile circolare per ben 95 km, mentre in Sport Mode se ne percorrono 85. La batteria sarebbe anche certificata IP67, può dunque essere immersa in un metro d'acqua senza conseguenze.

La società non ha dichiarato neppure la velocità massima, con un motore da 4 kW però solitamente si raggiungono i 60-75 km/h, siamo dunque oltre il classico 50cc. Lo scooter offre poi un display LCD, luci LED e connessione bluetooth per lo smartphone, sembra dunque essere davvero completo, ma a che prezzo? Negli USA dovremmo essere attorno ai 2.000 dollari, circa 1.800 euro, davvero poco se confrontato agli oltre 7.000 euro della Vespa Elettrica. Speriamo di vedere questo nuovo Chetak anche in Europa.