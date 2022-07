Baidu lancia il taxi autonomo Apollo RT6: lo sterzo si può rimuovere

Stati Uniti e Cina continuano a spingere sul fronte della Guida Autonoma, con Baidu che ha appena presentato la sua sesta generazione di veicoli autonomi: ecco a voi l'Apollo RT6 con Guida Autonoma di Livello 4.

Se non siete pratici di Guida Autonoma, in questo articolo linkato vi spieghiamo cosa cambia dal Livello 1 al Livello 5. Mentre negli USA sono già attive compagnie di taxi interamente robotizzati, con Tesla che nel frattempo lavora al suo personalissimo Full Self Driving, in Cina Baidu ha mostrato l'Apollo RT6, un'auto di Livello 4 a cui si può rimuovere completamente lo sterzo. Il gigante dei motori, focalizzatosi ormai su EV e Guida Autonoma, ha creato un veicolo in grado di diventare un autentico salotto/ufficio su ruote.

L'ecosistema Apollo inoltre vanta centinaia di partnership eccellenti con produttori come Toyota, Ford e Volkswagen, dunque è possibile che in un prossimo futuro queste tecnologie arrivino anche da noi "in licenza". In Asia già esiste invece la compagnia Apollo Go, che funziona tramite una corposa flotta di robotaxi a guida autonoma - flotta che ora per l'appunto si aggiorna alla sua sesta generazione. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, poi, la Apollo Rt6 è anche una vettura abbastanza economica per la tecnologia che offre: Baidu è riuscita ad arrivare a 37.000 dollari per unità, poco più di 36.000 euro. Grazie a questo calo di prezzo Baidu riuscirà a consegnare migliaia e migliaia di EV in tutta la Cina.

Ma quali sono le caratteristiche principali di questa Apollo RT6? Lo sterzo, come anticipato, si può mettere da parte per creare più spazio all'interno dell'abitacolo, inoltre Baidu ha confermato che è possibile installare distributori automatici di cibi e bibite, postazioni di lavoro, console da gaming e sedili extra. A garantire una Guida Autonoma di Livello 4 ci sono 38 sensori, 8 scanner LiDAR, 6 radar a onde millimetriche, 12 radar ultrasonici e 12 telecamere (e a leggere tutto questo ben di Dio mette ansia sapere che Tesla sta sviluppando la sua Guida Autonoma con sole 8 telecamere e zero radar...).

Baidu ha installato buona parte dei sensori sul tetto, senza però creare ingombranti totem verticali; tetto dove figurano anche delle luci LED capaci di comunicare con i passeggeri e le altre vetture. I nuovi taxi Apollo RT6 saranno operativi dalla metà del 2023. Baidu opererà con i suoi taxi autonomi in 65 città entro il 2025 e in 100 città entro il 2030, mentre in Europa siamo ancora fermi alla sperimentazione del Livello 3 con enormi limitazioni.