Baidu avvia il servizio di robotaxi in due città cinesi senza conducente a bordo

I robotaxi a guida autonoma erano già approdati in Cina, ma finora non erano ancora in servizio, oppure avevano comunque il conducente pronto ad operare qualora le cose non fossero andate secondo i piani. Baidu invece ha avuto il via libera per iniziare a far operare i suoi robotaxi Apollo Go senza conducente.

In particolare opereranno nella città di Chongqing e nel centro di Wuhan, e nelle prime fasi fornirà un servizio limitato così da testare che tutti funzioni a dovere. Ci saranno soltanto cinque veicoli per ogni città e i clienti potranno usufruire del servizio Apollo Go soltanto in determinati orari della giornata: a Wuhan si può prendere dalle 9 del mattino alle 5 del pomeriggio mentre a Chongqing dalle 9.30 del mattino fino alle 4.30 del pomeriggio.

"Siamo finalmente giunti al momento che l'industria desiderava ardentemente", ha affermato Wei Dong, vicepresidente e direttore delle operazioni di sicurezza dell'Intelligent Driving Group di Baidu. "Riteniamo che questi permessi siano una pietra miliare chiave sulla strada verso il punto di svolta quando il settore potrà finalmente implementare servizi di guida completamente autonomi su larga scala”.

In effetti si tratta di un evento particolarmente importante perché finora questo tipo di servizi operavano comunque con un conducente “di sicurezza” a bordo, oppure giravano in maniera autonoma per svolgere dei test, ma senza caricare i clienti.

“Le autorità cinesi sono normalmente molto conservatrici e spesso non sono disposte a dare il via libera a innovazioni tecnologiche e prodotti innovativi” ha detto Cao Hua, partner della società Unity Asset Management, al South China Morning Post, che ha aggiunto: “I taxi senza conducente devono essersi dimostrati molto sicuri prima di poter ottenere i permessi regolamentari”.

Ed è così, dal momento che sin dal 2020 Baidu stava testando robotaxi in dieci città differenti, con più di un milione di corse all’attivo. Ricordiamo infine che l’utilizzo di taxi a guida autonoma si è sviluppata anche in altre parti del globo: a San Francisco ci sono 30 robotaxi senza conducente della compagnia Cruise.