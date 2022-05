BAIC BJ60, il nuovo SUV cinese che sembra un mix fra una Jeep e un Land Cruiser

La Cina è probabilmente il Paese più agguerrito sul fronte delle auto elettriche, con aziende vecchie e nuove che nascono come funghi praticamente ogni giorno. Vi abbiamo raccontato della berlina cinese che sfida Tesla e Mercedes a prezzi irrisori, oggi vi parliamo della nuova BAIC BJ60.

Per noi europei questo nuovo SUV cinese potrebbe ricordare qualcosa: sembra infatti una Jeep all'anteriore e un Toyota Land Cruiser lungo il resto della carrozzeria. In termini di dimensioni abbiamo 5.020 mm di lunghezza, 1.925 mm di larghezza e 1.955 mm di altezza, con un passo di 2.820 mm. In casa BAIC questo nuovo BJ60 sembra più grande del BJ80 ma comunque più compatto del BJ90 (su base Mercedes-Benz GLS).



All'interno la casa cinese ha fatto le cose allo stato dell'arte, montando un quadro strumenti digitale con head-up display, un largo schermo centrale da 12 pollici e una grafica pixelata sul lato passeggero. Molto curato l'abitacolo nella sua interezza, con tanto di sedili riscaldati, luci d'ambiente, sistema audio premium e tetto panoramico. Non abbiamo le specifiche ufficiali, BAIC però promette 1.000 km di autonomia grazie al suo sistema ibrido, oltre a uno sprint 0-100 km/h possibile in 6 secondi. Manca anche il prezzo ma speriamo di conoscerlo molto presto.