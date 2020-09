A Bagnaia una Lamborghini Aventador da 472.000 euro per festeggiare il podio di Misano

Lo scorso 13 settembre la MotoGP è tornata a Misano per correre il GP di San Marino, una gara che ha avuto un podio sorprendente con ben due italiani e Rossi arrivato purtroppo quarto, che per un soffio non ha completato il capolavoro. Dietro Franco Morbidelli in testa, secondo è arrivato Francesco Bagnaia, a cui è stato fatto un regalo...

Il giovane pilota MotoGP, classe 1997, ha conquistato il suo primo podio in MotoGP, un traguardo importante che su Instagram ha raccontato scrivendo "Che dire... il giorno più bello della mia vita". Un secondo posto che vale quanto un primo che Lamborghini, società che insieme a Ducati (Bagnaia corre con la Pramac Ducati) fa parte del Gruppo Volkswagen, ha pensato di ricompensare con un prestito niente male.

Una spettacolare Lamborghini Aventador SVJ Roadster tutta dorata, che il giovane pilota MotoGP potrà utilizzare per muoversi in questi giorni in cui il grande carrozzone del motomondiale è a Misano. Ricordiamo che si tratta di una vettura che costa di partenza 472.000 euro, un'autentica icona di stile che vanta anche 770 CV di potenza e uno scatto da 0 a 100 km/h, lo stesso modello che qualche mese fa si è regalato Jorge Lorenzo.

Quest'anno il COVID-19 ci ha bloccati a casa, l'anno scorso però di questi tempi eravamo proprio a Misano a curiosare nei box Ducati.