Bagnaia illeso dopo l'incidente, medico 'Mai visto nulla di simile ma forse c'è un perché'

Continuano a fare il giro del web le immagini dell'incidente accaduto a Pecco Bagnaia in occasione del Gp di Catalogna corsosi la scorsa domenica. Dopo che Binder è passato sopra il corpo del campione del mondo 2022 su Ducati, si attendevano risvolti drammatici e fratture multiple: i controlli hanno invece evidenziato un esito inaspettato.

Pecco Bagnaia non ha riportato nemmeno una frattura, neanche micro, di conseguenza la star di Ducati sarà al suo posto in occasione del tanto atteso Gp di Misano Adriatico che come da calendario 2023 della MotoGp si correrà il prossimo weekend, uno degli appuntamenti più sentiti dai tifosi italiani delle due ruote.

La domanda sorge quindi spontanea: come ha fatto Bagnaia ad uscirne senza nemmeno un graffio? Bruno Cavalieri, medico e dirigente dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, consulente Ortopedico Traumatologo della Clinica Mobile ex MotoGP ora in Superbike, ha cercato di darsi una spiegazione, e parlando con i microfoni di Fanpage ha detto: “Nella mia esperienza con la Clinica Mobile non ho assistito mai ad episodi simili. Quando sono capitati incidenti così c'era sempre la fattura, quindi per me è la prima volta che vedo una cosa così”.

Il dottor Cavalieri ricorda il fisico allenato di Bagnaia ma a salvarlo forse sono stati gli stivali e la tuta, che “lo hanno protetto perché mi è sembrato che il punto d'impatto fosse più verso lo stivale. Quindi questi hanno un po' attutito parte del peso che gli è passato sopra”.

Bagnaia aveva inoltre riportato una frattura a tibia e perone nel 2020 sulla stessa gamba colpita dalla KTM, e non è da escludere che anche questo episodio possa aver “salvato” Pecco: “Potrebbe anche in parte aver influito”, spiega ancora il medico, ricordando che dopo che un osso si rompe, il callo osseo che si viene a creare rende l'osso fratturato più resistente in quanto leggermente più spesso. “Ma non mi sentirei di dire che è stato quello il motivo per il quale non ha riportato alcuna frattura”, ha concluso.