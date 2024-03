Bagnaia guadagna più di Marquez, quanto vale il nuovo contratto con Ducati fino al 2026?

A pochi giorni dall’inizio della stagione MotoGP 2024 (tutti gli orari del weekend di gara su Sky e NOW), Ducati si è assicurata la presenza di Francesco “Pecco” Bagnaia anche per le stagioni 2025 e 2026, ma quanto guadagnerà il campione dalla firma di questo nuovo contratto?

Ufficialmente, il team di Borgo Panigale non ha rilasciato alcuna cifra, sul web però si parla di un significativo aumento di stipendio. Un aumento tale da essere quasi “storico”: per la prima volta Bagnaia guadagnerà più di Marc Márquez in MotoGP, chiaro segno di come il team italiano tenga al suo campione. Stando a quanto dichiarato da Motorsport, attualmente Bagnaia avrebbe un contratto da 7 milioni di euro per il 2024, che potenzialmente potrebbero diventare più di 10 milioni a stagione a partire dal 2025, questo però dipenderà anche dalle performance. Questo stipendio “base” unito a tutti i bonus legati alla vittoria del campionato farebbe di Bagnaia il pilota MotoGP attualmente più pagato.

Questo nuovo contratto rappresenta un netto cambio di passo per il team italiano, in un certo qual modo è una buona notizia anche per la MotoGP in generale, poiché dà ai piloti premium ancora più autorevolezza rispetto al passato. Per Ducati invece è un po’ come tornare all’epoca di Valentino Rossi e di Jorge Lorenzo, con la differenza che con Bagnaia si è riusciti a portare a Borgo Panigale il titolo mondiale per la prima volta dopo il 2007 di Casey Stoner. Anzi, Bagnaia ha messo a segno una vera e propria doppietta, vincendo il titolo per due stagioni consecutive. Chissà che non si onori il detto “Non c’è due senza tre”. Nel frattempo ecco la nuova Ducati 2024 di Bagnaia e Bastianini, pronta a dare battaglia.