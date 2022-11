Bagnaia e Bastianini a EICMA 2022 con la Ducati Desmosedici GP22: le foto

Il 2022 è stato un anno memorabile per Ducati, da qualsiasi fronte lo si guardi. Lato competizione, novembre ha sancito una storica tripletta per il marchio di Borgo Panigale in MotoGP, un trionfo che Ducati ha festeggiato a EICMA 2022 con Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Da una parte il glorioso presente, Francesco Bagnaia del resto è il neo Campione del Mondo di MotoGP 2022 (Ducati e Bagnaia campioni del mondo in MotoGP), dall'altro il prossimo futuro, Enea Bastianini è infatti il nuovo compagno di squadra di Pecco63, per una squadra tutta Made in Italy pronta per sfidare la concorrenza agguerrita nel 2023. EICMA 2022 è stata così il palcoscenico perfetto per Ducati per mostrare al pubblico tutta la sua gamma attuale assieme alla vincente Desmosedici GP22, una moto attualmente considerata "imbattibile" e perfetta su qualsiasi fronte tecnico. A EICMA 2022 anche la Ducati V21L elettrica della MotoE.

Il team MotoGP ha così festeggiato a Rho Fiera Milano i successi ottenuti quest'anno e ha dato il benvenuto a Bastianini. Con loro anche il Team Manager del Ducati Lenovo Team Davide Tardozzi e il tester ufficiale Ducati Michele Pirro. Anche il CEO Claudio Domenicali è salito sul palco di EICMA per festeggiare la "Stagione d'Oro" appena conclusa, che ricordiamolo ha portato in casa Ducati Titolo Piloti, Titolo Costruttori e Titolo Team.