Bafang lancia il motore centrale M510 per e-bike con 95 Nm di coppia

Se amate e conoscete il mondo delle bici elettriche, sicuramente avete sentito il nome Bafang e sapete quanto sia forte la sua presenza sul mercato in termini di motori, batterie e kit completi. A proposito di motori: oggi vi presentiamo il nuovo motore Bafang M510.

Questo nuovo propulsore a montaggio centrale promette di essere leggero ma comunque molto potente, e si pone un gradino sopra del precedente M500. I due motori condividono la stessa coppia, 95 Nm, una cifra di sicuro più alta della media per quanto riguarda il mercato europeo, il nuovo M510 però è più leggero di metto chilogrammo, arrivando a pesare 2,9 kg.

Bafang ha lavorato per migliorare anche il software di gestione del motore, che ora dovrebbe garantire un'erogazione della potenza più lineare con partenze più fluide. Inoltre la presenza di un sensore di coppia molto sensibile aiuta a rendere l'assistenza estremamente naturale, come se il motore fosse un'estensione della nostra normale pedalata.

Certo l'M510 non va a impensierire il motore M620, che per ora resta il più potente della gamma Bafang (ricordiamo che il Bafang M600 si trova a bordo dell'Alfa Romeo Dolomiti, dobbiamo in ogni caso aspettarci di vedere questo propulsore su bici elettriche di fascia media e alta.