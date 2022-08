Un back-to-school da dimenticare per questa Tesla Model 3, travolta dallo scuolabus

Abbiamo visto modelli Tesla vittime degli incidenti più disparati, ma ancora mancava un crash che coinvolgesse uno scuolabus e una Tesla, ma questo video pubblicato su Wham Baam Teslacam risolve il problema, proponendoci una scena registrata della dashcam dell’auto di Palo Alto.

Le scuole stanno per ricominciare e da giorni si sente parlare del cosiddetto “back-to-school”, ma per questa Tesla Model 3 il ritorno a scuola resterà un evento da dimenticare: un certo Kane, proprietario della Tesla nera, stava sostando nei pressi di un incrocio in attesa del semaforo verde, subito dietro ad uno scuolabus.

Il conducente del veicolo giallo si è però accorto di essere nella corsia sbagliata per effettuare una svolta a sinistra, per questo ha pensato bene di fare retromarcia per ovviare al problema, non accorgendosi però che alle sue spalle c’era la sfortunata Model 3.

Lo scuolabus non ha indugiato nemmeno un istante, e con la parte posteriore del veicolo ha travolto la vettura, salendoci letteralmente sopra con la parte a sbalzo oltre l’asse posteriore, che nel giro di pochi secondi ha distrutto il frontale della Tesla come se fosse una scatoletta di tonno, oltre ad aver distrutto il parabrezza. Stando a quanto dichiarato all’interno del video, nessuno si è fatto male, ma il danno riportato dall’auto è stato considerato troppo elevato per pensare ad una riparazione, quindi Kane ha ordinato una Tesla Model S Plaid come sostituta alla Model 3, con la promessa di stare lontano dagli scuolabus (e non perdetevi anche il video del carro attrezzi che aggredisce una Tesla Model 3).