La BAC Mono si aggiorna e diventerà a idrogeno: il brand sarà ad impatto zero per il 2030

BAC Mono, una vettura che solo a guardarla ti mette il sorriso. È strana, efficace, divertente e soprattutto fuori dagli schemi per essere una vettura stradale. Guardando un video onboard sulla BAC Mono vi renderete conto di quanto sia assurda ma allo stesso necessaria, e per questo BAC sfrutterà l’idrogeno per assicurarle un futuro.

La prima generazione ha fatto il suo debutto nel 2011, e due anni fa ha ricevuto il primo aggiornamento, che ha trasformato la BAC Mono in un mostruoso giocattolo pronto pista ancor più leggero e potente. Ricordiamo infatti che nella sua ultima declinazione, la Mono ha raggiunto 332 CV e 400 Nm di coppia dal suo motore Cosworth da 2.3 litri, con un peso a secco di soli 570 kg.

Il futuro è però indirizzato verso la riduzione delle emissioni e quindi la casa inglese ha deciso di garantirle un futuro fornendole un propulsore a idrogeno, realizzato in collaborazione con Viritech, un’azienda specializzata in questo campo. L’annuncio è arrivato corredato da alcune immagini che non ci mostrano espressamente la nuova tecnologia, ma ci dice che la vettura si chiamerà Mono FCEV, e il suo corpo vettura sembra mantenere le stesse linee che abbiamo imparato a conoscere.

I dettagli più tecnici non sono ancora disponibili, ma Briggs Automotice Company afferma che il progetto fa parte di un piano più importante, ossia di diventare un costruttore ad emissioni zero entro il 2030, ma ci tiene a specificare che il carattere dell’auto rimarrà sempre lo stesso, con la leggerezza che continuerà ad essere il punto forte dell’auto.

E prima di chiudere vi lasciamo le parole di Neill Briggs, direttore dello sviluppo di BAC, che a tal proposito ha espresso il suo pensiero: “Siamo lieti di lavorare con Viritech e il loro approccio innovativo a FCEV. La tecnologia è sempre stata in prima linea nel nostro sviluppo e rimaniamo impegnati nell'esplorazione di nuove innovazioni automobilistiche all'interno di tutto ciò che facciamo. I carburanti alternativi, insieme a metodi di costruzione leggeri, riducono considerevolmente le emissioni dei veicoli senza compromettere il coinvolgimento del conducente, cosa che in BAC ci impegniamo a preservare”.