Il B-SUV più venduto in Italia nel 2024 è in offerta con uno sconto di 6.300 euro

In questi primi due mesi dell'anno 2024, come da dati ufficiali di UNRAE, il B-SUV più venduto in Italia è stata la Jeep Avenger. L'ultima arrivata in casa Jeep ha convinto 7.333 italiani in questi 60 giorni dell'anno nuovo, ed ora è in offerta ad un prezzo interessante.

La Jeep Avenger, che di recente è stata annunciata anche in versione 4xe, è acquistabile nel modello elettrico a 33.100 euro invece che al classico prezzo di listino da 39.400 euro, con uno sconto quindi di ben 6.300 euro. La promo è valida solamente in caso di rottamazione e prevede anche l'Easy Wallbox in omaggio. Un esempio di finanziamento: un anticipo di 9.917 euro, 35 canoni mensili da 159 euro e infine una rata finale da 20.878. A quel punto il proprietario potrà decidere se restituire l'auto, oppure, rifinanziare la maxi rata o eventualmente liquidare l'intera somma.

Ma le offerte non finiscono qui, visto che la Jeep Avenger è in promo anche nella versione e-Hybrid quella dotata di un motore 1.2 benzina da 100 cavalli 74 Kw DCT Mild-Hybrid, che solitamente di listino sta a 26.000 euro e che per il mese di marzo è in vendita a 24.800 euro. Anche in questo caso viene fornito un esempio di finanziamento, leggasi 35 rate mensili, un anticipo da 6.207 euro e una rata finale di 17.409 euro.

Infine, per quanto riguarda la versione benzina con motore 1.2 GSE T3 da 100 cavalli, il prezzo promo è di 23.100 euro invece che 24.300 suddiviso in 35 rate mensili, un anticipo di 6.007 euro e una rata finale di 15.574 euro.

Facendo un confronto con gli altri B-SUV più venduti in Italia in questi primi due mesi del 2024, la Toyota Yaris Hybrid, seconda nella sua categoria con 6.762 immatricolazioni, è in vendita a 23.150 euro anziché 28.650: 159 euro al mese per 47 mesi più un anticipo di 4.840 euro e una maxi rata finale da 15.326 euro. Se invece voleste virare sulla Dacia Duster, terzo B-SUV più venduto nel 2024 con 5.815 immatricolazioni, il prezzo scende a 21.000 euro nella versione Journey UP 4X2 TCe 100 GPL ECO-G: anticipo di 5.900 euro, 36 rate da 119 euro al mese e rata finale da 13.230.