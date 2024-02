Il B-SUV preferito dagli italiani nel 2023 è in vendita con uno sconto di 5.500 euro

Sono tanti gli sconti che le case automobilistiche hanno attivato in queste settimane, tenendo conto che gli italiani stanno attendendo l'ufficializzazione degli incentivi auto 2024 che dovrebbero entrare in vigore fra un mese.

Fra le tante promo spicca senza dubbio quella di casa Toyota, precisamente per la Yaris Cross, una delle 10 auto più vendute in Italia nel 2023. Si tratta del B-SUV più apprezzato dai nostri connazionali, auto che ha convinto 34.981 italiani nel corso dell'anno scorso, e che ha iniziato bene anche il 2024, tenendo conto che a gennaio è stata la sesta auto più venduta in assoluto con 3.788 immatricolazioni.

Ebbene, per tutto il mese di febbraio la Yaris Cross si potrà acquistare con uno sconto di 5.500 euro grazie ai bonus We Hybrid. Nel dettaglio la Yaris Cross è in vendita a 23.150 euro rispetto ai 28.650 di listino, quindi una promo decisamente interessante. Il modello in offerta è il 1.5 Hybrid 115 Active FWD e-CVT, motore da 130 cavalli con un consumo che varia fra i 4,5 e i 5,4 litri ogni 100 chilometri, e la promo sarà valevole fino al 29 di febbraio e solo in caso di rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi.

Un esempio di finanziamento: anticipo di 4.840 euro, 47 rate da 158,67 euro e una rata finale da 15.325,30 euro da pagare solo se si intende riscattare la vettura o eventualmente si può decidere di rifinanziare la stessa rata.

Un'offerta molto interessante a cui si possono aggiungere i 2.000 euro di incentivi messi a disposizione dallo Stato (fino ad esaurimento scorte) per gli ibridi, che abbassano ulteriormente la cifra finale a 21.150 euro.

Da segnalare, rimanendo nella stessa fascia di prezzo e nello stesso segmento, anche l'interessante promo per la Jeep Avenger, in vendita in versione ibrida 1.2 turbo da 100 cavalli a 22.300 euro anziché 24.300 euro, con un primo canone (ad esempio), di 4.270 euro, quindi 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale da 15.574 euro. Anche in questo caso vanno aggiunti 2.000 euro di incentivi per le auto ibride, che alleggeriscono il listino portandolo a 20.300 euro.